Молодежка «Динамо» разгромила «Ахмат»

«Динамо» на своем поле принимало «Ахмат» и выиграло с крупным счетом – 4:1.
В составе московской команды отличились Константин Тюкавин (20-я минута), Антон Терехова (60), Андрей Мазурин (72) и Илья Калачев (75), реализовавший пенальти. У «Ахмата» единственный мяч забил Тимур Осмоловский (43).
После 26 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 48 очков. «Ахмат» идет на 11-й позиции с 30 баллами.
Матч основных команд состоится в субботу, 27 апреля, в Химках.
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