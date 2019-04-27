Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу - Советский спорт
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27 апреля 2019 06:55ФутболГичунцев Артур

Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу

Немецкий специалист руководит командой с 2015 года.

Наставник «Хаддерсфилда» Ян Зиверт высказался в адрес в главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Отметим, что накануне, 26 апреля, его команда проиграла «красным» (0:4) в 36-м туре АПЛ.

«Юрген Клопп все доказал, когда приехал в «Ливерпуль» и изменил систему. Надеюсь, он сможет выиграть премьер-лигу в этом сезоне. Знали, что соперник может наказать нас, но я горжусь, как мы создавали моменты», – приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на Зиверта BBC.

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