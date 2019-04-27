Пьянич дисквалифицирован на два матча за грубую игру с командой Греции

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич пропустит два ближайших матча национальной команды.
Напомним, игрок «Ювентуса» был удален с поля за грубую игру против греческого полузащитника Зеки. Встреча прошла в рамках квалификации Евро-2020.
Таким образом, 28-летний Пьянич не сыграет со сборными Финляндии и Италии, которые пройдут 8 и 11 июня соответственно.
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