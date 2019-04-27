Пьянич дисквалифицирован на два матча за грубую игру с командой Греции

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!». Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.

Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!) В кои-то веки мы увидим центральный матч тура на общедоступном канале! И это – «Краснодар» – ЦСКА. Какие еще игры можно будет увидеть бесплатно? Кто их будет комментировать?

Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки? Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцами Наша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.