Адвокат брата Кокорина: Прокурор может попросить пятилетний срок Кокорины и Мамаев арестованы по обвинению в избиении трех людей.

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, рассказал о том, какой срок может попросить сторона обвинения.

«Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок, – приводит «RT на русском» слова Барика. – По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.

Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-разыскных действий, так и части сбора вещественных доказательств. И конечно же, самое главное – это необъективные допросы свидетелей. По сути, 80% этих показаний – рассказ самого следователя.

По факту мы можем закончить уже 6 или 7 мая, а после суд уйдёт на вынесение приговора».

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.