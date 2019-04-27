Гол Антонио принес «Вест Хэму» победу над «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (0:1) в матче 36-го тура премьер-лиги на своем новом стадионе.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник Микаил Антонио. Это поражение стало первым для «шпор» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». До этого хозяева одержали на нем четыре победы в четырех матчах.

«Тоттенхэм» остается на третьем месте с 70 очками, у «Вест Хэма» 46 очков и 11-е место.

В 37-м туре 4 мая «Вест Хэм» примет «Саутгемптон», а «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Борнмутом».

При этом 30 апреля «Тоттенхэм» сыграет дома с «Аяксом» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Премьер-лига

36-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 0:1 (0:0)

Гол: Антонио, 67.