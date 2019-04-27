600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 23:33ФутболЛипкин Антон

600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»

Португалец сравнял счет во втором тайме.

«Интер» завершил вничью матч с «Ювентусом» (1:1) в 34-м туре серии A на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте после удара бельгийца Раджи Наингголана. Ответный мяч «Ювентус» забил после перерыва – отличился португалец Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 20-м в чемпионате и 600-м в карьере на клубном уровне.

«Ювентус», досрочно обеспечивший себе восьмой подряд чемпионский титул, набрал 88 очков. У «Интера» стало 62 очка, «нерадзурри» остаются на третьем месте.

В 35-м туре 3 мая «Ювентус» примет «Торино» в туринском дерби, а 4 мая «Интер» сыграет в гостях с «Удинезе».

Серия A
34-й тур

«Интер» – «Ювентус» – 1:1 (1:0)
Голы: Наингголан, 7 – Роналду, 62.

27/04 20:15Футбол
Отар Кушанашвили: Если Кононов справляется со своей работой, то я – Мбаппе!Полемическая колонка нашего колумниста.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/04 11:59Хоккей
Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
27/04 18:30Футбол
Видео всех голов 26-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.
27/04 23:41Футбол
Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/04 16:13Футбол
Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!Обозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений. 
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
27/04 21:30Футбол
Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат»«Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.
Новости
23:59 Футбол «Норвич» вышел в премьер-лигу
23:48 Футбол «Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании
23:33 Футбол 600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»
23:24 Хоккей Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин: Большое дело сделали для нашего хоккея
23:18 Теннис Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне
23:06 Хоккей Швеция стала соперником России по финалу юниорского чемпионата мира
22:59 Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединятся к сборной России 30 апреля
22:42 Хоккей Юрий Ганус: Для хоккеистов допинг-проверки были неожиданны
22:21 Хоккей Максим Сушинский: Дисквалификация Хартли и Зернова? Это ерунда
22:15 Футбол Денис Глушаков: Я ухожу из «Спартака»? Даже не читал об этом
22:06 Баскетбол Победители студенческого чемпионата США по баскетболу отказали Дональду Трампу
22:01 Футбол Нигматуллин снова стал агентом
21:32 Хоккей РУСАДА: Не можем понять, кто отбирал пробу Зернова
21:23 Футбол Автобус футбольной команды сгорел в Домодедове (видео)
21:11 Футбол «Динамо» и «Ахмат» голов не забили
20:10 Футбол Магомед Адиев: Дюпин знает, что если будет выручать, мы будем набирать в разы больше очков
20:05 Хоккей Якупов, Бочаров, Коновалов и еще семь игроков освобождены из сборной России
19:52 Хоккей Зернов и Хартли могут быть дисквалифицированы на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил
19:34 Хоккей Россия победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира
19:25 Теннис Гаспарян не доиграла матч с Мартич, снявшись после первого сета
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика