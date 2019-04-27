600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»

«Интер» завершил вничью матч с «Ювентусом» (1:1) в 34-м туре серии A на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
Хозяева открыли счет на седьмой минуте после удара бельгийца Раджи Наингголана. Ответный мяч «Ювентус» забил после перерыва – отличился португалец Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 20-м в чемпионате и 600-м в карьере на клубном уровне.
«Ювентус», досрочно обеспечивший себе восьмой подряд чемпионский титул, набрал 88 очков. У «Интера» стало 62 очка, «нерадзурри» остаются на третьем месте.
В 35-м туре 3 мая «Ювентус» примет «Торино» в туринском дерби, а 4 мая «Интер» сыграет в гостях с «Удинезе».
Серия A
34-й тур
«Интер» – «Ювентус» – 1:1 (1:0)
Голы: Наингголан, 7 – Роналду, 62.
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