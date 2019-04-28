Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар» - Советский спорт
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28 апреля 2019 10:29Футбол

Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился ожиданиями от выездного матча 26-го тура чемпионата России против «Краснодара».

- Нас ждет тяжелый матч против сложного соперника. Но у нас хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим. «Краснодар» — опасная команда, у них хорошее нападение и в целом хороший подбор футболистов. Но мы тоже сильны, так что будем играть на победу, — цитирует Эрнандеса пресс-служба армейцев.

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

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