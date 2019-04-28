Кэтэлин Карп: Арбитр матча «Уфа» — «Урал» был сонным весь первый тайм

— До пропущенного гола мы были сонными. Затем мы забили мяч и контролировали ход игры. Но судья, в отличие от нас, был сонным весь первый тайм. В последнем моменте был 2000-процентный пенальти, — сказал Карп в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что встречу обслуживает судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым.
На данный момент идет второй тайм, счет в матче 2:1 в пользу уфимского клуба.
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