ЦСКА взял верх над «Краснодаром» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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28 апреля 2019 14:02Футбол

ЦСКА взял верх над «Краснодаром» в матче молодежного первенства

Футболисты ЦСКА переиграли «Краснодар» в выездном матче 26-го тура молодежного первенства России со счетом 2:0.

В составе московского клуба голами отметились Виталий Жиронкин (8-я минута) и Иван Захаров (66).

После этой игры ЦСКА набрал 64 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице первенства. «Краснодар», имея в активе 47 баллов, занимает 6-е место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Динамо», а «Краснодар» на выезде встретится с «Ростовом».

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