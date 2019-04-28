ЦСКА взял верх над «Краснодаром» в матче молодежного первенства

В составе московского клуба голами отметились Виталий Жиронкин (8-я минута) и Иван Захаров (66).
После этой игры ЦСКА набрал 64 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице первенства. «Краснодар», имея в активе 47 баллов, занимает 6-е место.
В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Динамо», а «Краснодар» на выезде встретится с «Ростовом».
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