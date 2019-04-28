Кристиан Нобоа: Чувствовали, что один момент может превратить победный счет в ничью

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил игру команды в матче 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (4:2) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
– У нас было достаточно моментов, что забить и четыре, и пять мячей, – приводит слова 34-летнего эквадорца официальный сайт клуба. – Но я почувствовал, что команда устала. У нас был сложный выезд в Краснодар, затем непростой матч дома с «Динамо». Хорошо, что теперь впереди целая неделя перед следующей игрой, так что успеем отдохнуть, восстановиться.
– Чувствовали волнение при счете 3:2 или все было под контролем?
– Конечно, чувствовалось, что один момент может превратить победный счет в ничью. Однако я старался контролировать центральную зону, подсказывать партнерам. Пришлось больше бегать, помогать им в разных ситуациях. Тяжелая игра, но хорошо, что мы победили. Сыграли бы вничью – было бы не очень здорово.
Напомним, в первом тайме «Зенит» вел со счетом 3:0, но перед перерывом пропустил два гола.
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