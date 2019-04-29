Байи получил травму и выбыл до конца сезона - Советский спорт
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29 апреля 2019 09:14ФутболГичунцев Артур

Байи получил травму и выбыл до конца сезона

Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи больше не сыграет в текущем сезоне.

Накануне, 29 апреля, ивуарийский футболист получил травму колена в столкновении с хавбеком «Челси» Матео Ковачичем. Встреча прошла в рамках 36-го тура АПЛ и завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что 25-летний игрок покинул поле, а его место занял бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо.

В текущем сезоне Байи провел во всех турнирах 18 матчей.

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