Байи получил травму и выбыл до конца сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи больше не сыграет в текущем сезоне.
Накануне, 29 апреля, ивуарийский футболист получил травму колена в столкновении с хавбеком «Челси» Матео Ковачичем. Встреча прошла в рамках 36-го тура АПЛ и завершилась со счетом 1:1.
Отметим, что 25-летний игрок покинул поле, а его место занял бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо.
В текущем сезоне Байи провел во всех турнирах 18 матчей.
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