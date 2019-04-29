Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП - Советский спорт
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29 апреля 2019 11:05ФутболГичунцев Артур

Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП

Ему было 28 лет.

Накануне, 29 апреля, автобус футбольного клуба «Аланьяспор» попал в аварию после гостевого матча с «Кайсериспором» (1:1) в рамках национального первенства.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, полузащитник Йосеф Шураль скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей, которые до последнего боролись за его жизнь. Отмечается, что серьезные травмы также получили семь игроков команды.

Напомним, чешский хавбек перебрался в Турцию этой зимой. На данный момент он провел 9 матчей в чемпионате страны и забил один гол.

С 2013 года Шураль вызывался в национальную сборную.

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