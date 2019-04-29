Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике «Аланьяспора» - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:21ФутболГичунцев Артур

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике «Аланьяспора»

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

Хавбек сборной Чехии и «Аланьяспора» Йосеф Шураль погиб в результате ДТП с участием клубного автобуса. Инцидент произошел накануне, 28 апреля.

Как сообщил президент «Аланьяспора», авария случилась из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем. Врачи долгое время боролись за жизнь игрока, однако, он скончался в больнице. Ему было 28 лет.

Матчи чемпионата Турции с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания в память о полузащитнике, который перебрался в суперлигу этой зимой и успел провести 9 игр.

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