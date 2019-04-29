ЦСКА стал победителем молодежного первенства России после матча «Спартак» – «Рубин» Столичный клуб сделал это за четыре тура до конца сезона.

Московский ЦСКА досрочно выиграл молодежное первенство России.

Об этом стало известно после ничейного результата в матче 26-го тура, где встречались «Спартак» и «Рубин» (1:1).

Таким образом, армейцы на 13 очков опережают красно-белых и гарантировали себе первое место.

Отметим, что красно-синие впервые выиграли этот титул.