ЦСКА стал победителем молодежного первенства России после матча «Спартак» – «Рубин» - Советский спорт
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29 апреля 2019 15:09ФутболГичунцев Артур

ЦСКА стал победителем молодежного первенства России после матча «Спартак» – «Рубин»

Столичный клуб сделал это за четыре тура до конца сезона.

Московский ЦСКА досрочно выиграл молодежное первенство России.

Об этом стало известно после ничейного результата в матче 26-го тура, где встречались «Спартак» и «Рубин» (1:1).

Таким образом, армейцы на 13 очков опережают красно-белых и гарантировали себе первое место.

Отметим, что красно-синие впервые выиграли этот титул.

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