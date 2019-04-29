ЦСКА стал победителем молодежного первенства России после матча «Спартак» – «Рубин»

Московский ЦСКА досрочно выиграл молодежное первенство России.
Об этом стало известно после ничейного результата в матче 26-го тура, где встречались «Спартак» и «Рубин» (1:1).
Таким образом, армейцы на 13 очков опережают красно-белых и гарантировали себе первое место.
Отметим, что красно-синие впервые выиграли этот титул.
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству
«Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».
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