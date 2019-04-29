Федерация футбола Испании внесла изменения в форматы Суперкубка и Кубка страны

Суперкубок Испании со следующего года будет проходить в формате «Финала четырех».
С одной стороны будут участвовать финалисты национального Кубка, а с другой – чемпион и вице-чемпион Испании. Если одна и та же команда будет проходит под оба критерия, место в турнире получил следующая команда по итоговому месту в чемпионате Испании.
В Кубке Испании в сезоне-2019/20 примут участие 116 команд. Всего запланировано шесть стадий на вылет, все встречи будут иметь одноматчевый формат, кроме полуфиналов, в которых будут сыграны матч дома и матч на выезде.
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