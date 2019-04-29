Федор Щербаченко: Это была худшая игра «Краснодара» и ЦСКА за долгое время

Российский специалист Федор Щербаченко подвел итог матча в Краснодаре.
«Матч абсолютно не оправдал многочисленных ожиданий. Это была худшая игра «Краснодара» и ЦСКА за долгое время. Горожане наступили на горло собственной песне, что принесло им результат. Наверное, они выбрали правильную тактику, но показали тот футбол, который совершенно не коррелирует с декларируемой философией «Краснодара».
А ЦСКА играл как мог. Армейцы оказались не готовы к тактике соперника. ЦСКА не сумел перестроиться и выглядел бледно. Хотя возникали моменты, когда фарт был на стороне «Краснодара», - цитирует Щербаченко «Евро-футбол».
«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
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