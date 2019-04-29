Спаллетти будет тренировать «Интер» в следующем сезоне Об этом сообщил спортивный директор миланского клуба Беппе Маротта.

«Интер» оставит Лучано Спаллетти главным тренером команды в следующем сезоне.

«Выбрал ли я нам главного тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти. У него с нами контракт и мы им довольны», - цитирует Маротту Football Italia.

60-летний специалист возглавляет «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне команда пока занимает третье место, имея в активе 62 очка.