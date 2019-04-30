«Мордовия Арена» получила высший сертификат соответствия РФС

«Мордовия Арена» получила от РФС сертификат соответствия высшей категории требований, сообщает пресс-служба управляющей компании стадиона «Спорт-Инжиниринг».
«Теперь «Мордовия Арена» официально имеет право принимать у себя матчи уровня Российской премьер-лиги (РПЛ). А пока сотрудники службы эксплуатации активно готовятся к не менее значимому событию – матчу с участием сборной России», – говорится в заявлении на официальном сайте компании.
Напомним, ранее стало известно, что в случае выхода в премьер-лигу «Тамбов» начнет следующий сезон в Саранске.
А 8 июня на «Мордовия Арене» пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино.
Летом прошлого года арена в Саранске приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира. В нынешнем сезоне на ней проходят домашние матчи «Мордовии» в ФНЛ.
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