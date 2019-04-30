Игорь Коновалов: «Рубин» вполне мог и выиграть у «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1) на «Открытие Арене».
«Ничья на выезде со «Спартаком» – хороший результат, – приводит «Р-Спорт» слова 22-летнего полузащитника. – Для «Рубина» сейчас важно каждое набранное очко.
Считаю, что в целом мы провели хороший матч. Вполне могли и выиграть, моменты для того, чтобы забить еще у нас были. При этом сами пропустили довольно глупый гол после рикошетов.
«Спартак» ничем не удивил. Именно к такой игре мы и готовились».
Напомним, «Рубин» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В 27-м туре 3 мая команда примет «Оренбург».
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