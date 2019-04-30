Адвокат: 8 мая может состояться приговор Кокорина и Мамаева

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, когда состоится приговор футболистов.
Пресненский суд Москвы объявил перерыв до 6 мая в рассмотрении по существу уголовного дела, фигурантами которого являются Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
«С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор. Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась, может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», - цитируют Стукалову РИА Новости.
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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