Абель Эрнандес: Есть желание остаться в ЦСКА - Советский спорт
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01 мая 2019 06:35ФутболСпирин Дмитрий

Абель Эрнандес: Есть желание остаться в ЦСКА

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ответил на вопрос, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.

«Никто не знает. Все зависит от того, как получится договориться с клубом.

Пока никакой ясности нет, поэтому все будет известно в конце сезона. Желание остаться в ЦСКА есть», – сказал Эрнандес в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей».

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