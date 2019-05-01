Абель Эрнандес: Есть желание остаться в ЦСКА

«Никто не знает. Все зависит от того, как получится договориться с клубом.
Пока никакой ясности нет, поэтому все будет известно в конце сезона. Желание остаться в ЦСКА есть», – сказал Эрнандес в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей».
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