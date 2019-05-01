«Барселона» планирует предложить контракт Хуану Мате

Как сообщает The Sun, 31-летнему футболисту придется пойти на снижение зарплаты, чтобы присоединиться к каталонскому гранду.
По действующему контракту с «МЮ», который истекает летом 2019 года, Мата зарабатывает £170 тысяч в неделю. Источник отмечает, что предложение сине-гранатовых будет менее выгодным с финансовой точки зрения.
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