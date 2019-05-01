Заместитель гендиректора РФС: Матч «Динамо» – «Арсенал» точно пройдет на новой арене

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о том, когда на реконструированном стадионе «Динамо» пройдет первый футбольный матч.
– На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона, – приводит «Реальное время» слова Зоркова. – Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.
У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя – поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на арене первой должна сыграть динамовская команда.
– Матч «Динамо» – «Арсенал» пройдет на арене?
– Да, точно!
Напомним, стадион «Динамо» должен был принять первый футбольный матч после реконструкции 10 марта, когда бело-голубые играли со «Спартаком», однако из-за непригодного состояния газона игру перенесли на «Арену Химки», где «Динамо» провело и следующие домашние матчи.
Матч 30-го тура «Динамо» – «Арсенал» запланирован на 26 мая. Начало – 14:00 (мск).
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