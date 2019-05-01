«Селтик» заинтересован в воспитаннике «Рейнджерс»

«Кельты» готовы подписать контракт с 23-летним Лиамом Келли, выступающим сейчас за «Ливингстон», утверждает The Scottish Sun. С 10 лет голкипер выступал за команды «Рейнджерс» всех возрастов, но в июне 2018 года покинул клуб в статус свободного агента, так и не дебютировав в «основе».
В нынешнем сезоне Келли провел за «Ливингстон» 41 матч, не пропустив в 17 из них.
«Селтик» и «Рейнджерс» — непримиримые соперники. Исторически болельщики обоих клубов разделены по религиозному (католики и протестанты) и политическому (лоялисты и республиканцы) признакам. После второй мировой войны за оба клуба удалось поиграть только пятерым футболистам. Еще 12 человек выступали за одну из этих команд, будучи воспитанниками другой.
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