«Селтик» заинтересован в воспитаннике «Рейнджерс» Проведший 12 лет в «Рейнджерс» вратарь может перебраться в «Селтик».

«Кельты» готовы подписать контракт с 23-летним Лиамом Келли, выступающим сейчас за «Ливингстон», утверждает The Scottish Sun. С 10 лет голкипер выступал за команды «Рейнджерс» всех возрастов, но в июне 2018 года покинул клуб в статус свободного агента, так и не дебютировав в «основе».

В нынешнем сезоне Келли провел за «Ливингстон» 41 матч, не пропустив в 17 из них.

«Селтик» и «Рейнджерс» — непримиримые соперники. Исторически болельщики обоих клубов разделены по религиозному (католики и протестанты) и политическому (лоялисты и республиканцы) признакам. После второй мировой войны за оба клуба удалось поиграть только пятерым футболистам. Еще 12 человек выступали за одну из этих команд, будучи воспитанниками другой.