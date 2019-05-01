Ашраф Хакими: Мечтаю, как можно скорее вернуться в «Реал»

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Ашраф Хакими заявил о желании вернуться в «Реал» раньше окончания срока аренды.
20-летний марокканец является воспитанником «Реала», а минувшим летом ушел в двухлетнюю аренду в «Боруссию».
«Мечтаю вернуться в «Реал» как можно скорее, – приводит AS слова Хакими. – Соврал бы, если бы сказал, что-то другое. Посмотрим, как все сложится.
Я фанат «Реала». И даже если я не в клубе, то всегда продолжаю следить за ним. Сезон для команды получился трудным, но у «Реала» есть все, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Именно поэтому это величайший клуб в мире. Сейчас у него спад, но я уверен, что он выйдет из него.
Когда на меня вышел Дортмунд, я подумал, что могу повторить путь Карвахаля, который ушел в аренду (в «Байер»), а вернулся из нее зрелым игроком. Думаю, что сделал правильный выбор и получил необходимый опыт».
В нынешнем сезоне Хакими провел 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. При этом из-за перелома плюсневой кости защитник выбыл до конца сезона.
Добавим, что контракт Хакими с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
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