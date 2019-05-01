Томас Тухель: Паредес многому учится - Советский спорт
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01 мая 2019 21:31ФутболЛипкин Антон

Томас Тухель: Паредес многому учится

Из-за ошибки аргентинца «ПСЖ» проиграл «Монпелье».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после поражения от «Монпелье» (2:3) в матче 34-го тура лиги 1 на стадионе «Моссон» высказался об игре полузащитника Леандро Паредеса, после ошибки которого команда пропустила решающий гол на 85-й минуте.

«Он играл много, и он многому учится, – приводит Le10sport.com слова немца. – Он пришел в команду по ходу сезона, из-за этого он получается скомканным.

Джиджи (Буффон) дал ему мяч очень быстро, и Лео не был готов к этому. Каждый матч происходит что-то такое».

Напомним, 24-летний Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе. За три месяца он провел за новую команду 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

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