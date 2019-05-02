Висенте Дель Боске: Месси уговаривали играть за Испанию, но он все время отказывался Аргентинец сделал дубль в ворота «Ливерпуля» в ½ финала Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о том, что в Испании пытались уговорить форварда «Барселоны» Лионеля Месси сменить гражданство.

«Месси усилил бы сборную Испании, – приводит Marca слова Дель Боске. – Могу сказать, что федерация футбола сделала все, что было в ее силах, чтобы уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель все время отказывал нам, потому что хотел играть только за свою страну.

Если бы Месси пришел в нашу команду, это точно не сделало бы ее хуже, наоборот – только лучше. Месси – это Месси, он такой только один. Не знаю, помог бы он нам выиграть больше трофеев, но я уверен, что он не испортил бы ничего, а сделал команду только лучше».

Напомним, под руководством Дель Боске сборная Испании победила на двух чемпионатах Европы (2008, 2012) и одном чемпионате мира (2010).

Накануне 31-летний Месси сделал дубль в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.