Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед»

По информации Manchester Evening News, клуб предлагает футболисту контракт по схеме «1+1», хотя Мата прежде настаивал на подписании 2-летнего соглашения, из-за чего стороны не могли достигнуть договоренности раньше.
Сообщается, что сам игрок хотел бы продолжить выступать за «МЮ».
Мата перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2014 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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