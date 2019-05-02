Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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02 мая 2019 19:35ФутболСпирин Дмитрий

Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сделал финальное предложение полузащитнику Хуану Мате о новом контракте.

По информации Manchester Evening News, клуб предлагает футболисту контракт по схеме «1+1», хотя Мата прежде настаивал на подписании 2-летнего соглашения, из-за чего стороны не могли достигнуть договоренности раньше.

Сообщается, что сам игрок хотел бы продолжить выступать за «МЮ».

Мата перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2014 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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