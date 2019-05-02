Филип Костич: Впервые я осознал, насколько Йович хорош, на чемпионате мира-2018 в России

- Впервые я осознал, насколько он хорош, на чемпионате мира-2018 в России. На первой же тренировке он обыграл в штрафной площади сразу пятерых защитников. Пятерых! А затем и забил. Я сразу понял, что это выдающийся форвард, - приводит слова Костича официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте состоится первый матч полуфинала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
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