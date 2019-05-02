Будевейн Зенден: У «Ливерпуля» не так много шансов, но матчи на «Энфилде» - всегда нечто особенное

- Вы играли в «Барселоне» и «Ливерпуле», на чьей стороне были симпатии?
- Я симпатизирую обеим командам, действительно нелегко сделать выбор в чью-то пользу. Полагаю, что сейчас у «Ливерпуля» не так много шансов на выход в финал, но матчи на «Энфилде» - всегда нечто особенное, так что все возможно.
- Что насчет второй пары, есть шансы у англичан?
- Конечно, у «Тоттенхэма» все еще есть шансы на выход в финал. Не стоит забывать, что в ответном матче сыграет Сон, который очень важен для «Тоттенхэма», но все-таки фаворит этого противостояния - «Аякс» за счет успеха в первой игре, - приводит слова Зендена «Евро-футбол.ру».
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.
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