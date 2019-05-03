Кевин Трапп: «Айнтрахт» может гордиться игрой с «Челси»

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.
«После матча с «Гертой» мы сказали друг другу, что нам нужно прибавлять, – приводит слова 28-летнего вратаря официальный сайт УЕФА. – И нам определенно удалось это сделать.
Можем гордиться тем, как играли сегодня. Ничья дома с «Челси» – это бесспорно отличный результат. Мы боролись невероятным образом. У некоторых игроков в конце сводило ноги».
Напомним, «Айнтрахт» открыл счет на 23-й минуте после гола серба Луки Йовича, однако перед перерывом пропустил от полузащитника «Челси» Педро.
Ответный матч пройдет 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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