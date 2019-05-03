Андрей Чернышов: Международный опыт нравится больше: за рубежом я расту как тренер - Советский спорт
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03 мая 2019 10:18ФутболЛипкин Антон

Андрей Чернышов: Международный опыт нравится больше: за рубежом я расту как тренер

Российский специалист планирует продолжить работу с иностранными командами.

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о том, планирует ли вернуться работать в Россию.

– Для тренерского камбека в Россиию у вас были реальные возможности?
– В последнее время – нет, – сказал Чернышов в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей». – Да и международный опыт мне нравится больше: за рубежом я расту как тренер.

– В других странах в деньгах сильно теряете по сравнению с Россией?
– Во-первых, арабы всегда платили солидно. Во-вторых, дело не в финансах. Если я соглашаюсь на работу в иностранном клубе, то иду на испытание, принимаю вызов. Мне интересно, что я смогу сделать в чужой обстановке.

– Московский «Спартак», «Спарта» из Греции, сербский «Спартак»… Кажется, вы коллекционер. А пражская «Спарта» и «Спартак» из Юрмалы не стоят в ваших планах?
– Если меня позовут в один из этих клубов, то буду рад! Чешская и латвийская команды очень амбициозны. А если серьезно, то у меня уже есть несколько предложений. Куда уйду? Все решится в мае.

Напомним, после работы в «Спартаке» Чернышов возглавлял «Динамо» (Тбилиси), «Витебск», «Динамо» (Брянск), «Стандарт» (Азербайджан), «Акжайык» (Казахстан), «Аль-Шолу» (Саудовская Аравия), «Аль-Фахахель» (Кувейт), «Спартак» (Суботица, Сербия) и «Спарту» (Греция).

Также он работал спортивным директором в «Торпедо» (Москва), «Аль-Кадисия» (Кувейт) и «Аль-Тадамон» (Кувейт).

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