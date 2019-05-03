Кальдара получил разрыв «крестов» и выбыл на полгода Защитник «Милана» получил серьезную травму на тренировке команды.

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара получил разрыв передней крестообразной связки колена на вчерашней тренировке команды на базе в Миланелло, сообщает La Gazetta dello Sport.

24-летний итальянец был сразу доставлен в Рим в клинику «Вилла Стюарт», где в пятницу ему будет сделана операция.

Кальдара проводит первый сезон в «Милане» после перехода из «Ювентуса» летом прошлого года, однако в чемпионате Италии он не провел ни одного матча.

В первой части сезона он пропустил пять с половиной месяца из-за разрыва ахилла, а с марта неизменно оставался в запасе.

На его счету одна игра в Лиге Европы – в сентябре с «Дюделанжем» (1:0) и один матч в Кубке Италии – в апреле с «Лацио» (0:1).

Как правило срок восстановления после разрыва крестообразной связки составляет от шести до семи месяцев. Таким образом, Кальдара сможет вернуться на поле в конце осени.

Добавим, что за четыре тура до окончания чемпионата «Милан» занимает седьмое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.