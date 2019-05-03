Тухель и Женезьо претендуют на приз лучшему тренеру сезона во Франции (фото) - Советский спорт
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03 мая 2019 15:19ФутболЛипкин Антон

Тухель и Женезьо претендуют на приз лучшему тренеру сезона во Франции (фото)

Немец привел «Пари Сен-Жермен» к восьмому чемпионскому титулу.

Союз профессиональных футболистов Франции опубликовал в официальном твиттере имена номинантов на приз лучшему тренеру сезона в лиге 1.

В пятерку претендентов вошли: Кристоф Гальтье («Лилль»), Брюно Женезьо («Лион»), Давид Гион («Реймс»), Тьерри Лоре («Страсбур») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

Напомним, за четыре тура до окончания лиги 1 «ПСЖ» уже обеспечил себе восьмой в истории клуб чемпионский титул, «Лилль» идет на втором месте, опережая на шесть очков «Лион», «Реймс» занимает восьмое место, «Страсбур» – десятое.

Отметим, что в трех из четырех предыдущих сезонах лучшими становились тренеры «ПСЖ»: в 2015 и 2016 годах – Лоран Блан, в 2018-м – Унаи Эмери. В 2017 году обладателем приза стал Леонарду Жардим из «Монако».

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