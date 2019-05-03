Глава арбитров Белоруссии отстранен от должности за четвертую замену - Советский спорт
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03 мая 2019 16:37ФутболКоноплев Александр

Глава арбитров Белоруссии отстранен от должности за четвертую замену

Белорусская федерация футбола (БФФ) вынесла суровое решение по полуфинальному матчу Кубка страны между «Шахтером» и «Ислочью» (4:2 д.в.).

В этой встрече обе команды провели по четыре замены, что запрещено регламентом турнира.

По решению БФФ, судьи и инспектор матча дисквалифицированы на три тура, а директор департамента судейства и инспектирования Олег Чикун отстранен от занимаемой должности. В качестве исполняющего обязанности временно назначен Юрий Майстров.

При этом результат матча не аннулирован. В финале Кубка Белоруссии «Шахтер» сыграет с «Витебском».

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