Глава арбитров Белоруссии отстранен от должности за четвертую замену

В этой встрече обе команды провели по четыре замены, что запрещено регламентом турнира.
По решению БФФ, судьи и инспектор матча дисквалифицированы на три тура, а директор департамента судейства и инспектирования Олег Чикун отстранен от занимаемой должности. В качестве исполняющего обязанности временно назначен Юрий Майстров.
При этом результат матча не аннулирован. В финале Кубка Белоруссии «Шахтер» сыграет с «Витебском».
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