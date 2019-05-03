Источник: Конте принял предложение «Ромы» - Советский спорт
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03 мая 2019 17:03ФутболКоноплев Александр

Источник: Конте принял предложение «Ромы»

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте определится со своим будущим в течении 10 дней.

Как сообщает Corriere dello Sport, специалист имеет предложения от «Интера», «Милана» и «Ромы», но вариант с римским клубом кажется Конте наиболее привлекательным. Также интерес к тренеру проявлял «ПСЖ», который подумывает об увольнении Томаса Тухеля.

Сейчас «Ромой» руководит Клаудио Раньери. Его контракт действует до конца сезона-2018/19.

За свою тренерскую карьеру 49-летний Конте выиграл три чемпионата Италии и английскую премьер-лигу. При нем сборная Италии дошла до четвертьфинала Евро-2016. После увольнения из «Челси» в июне 2018 Конте нигде не работал.

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