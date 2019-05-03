Раньери обвинил «Лацио» в сдаче игры - Советский спорт
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03 мая 2019 18:45ФутболКоноплев Александр

Раньери обвинил «Лацио» в сдаче игры

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери намекнул, что матч чемпионата Италии-2009/10 «Лацио» — «Интер» (0:2) носил договорной характер.

Это заявление известный специалист сделал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем матче «Аталанта» — «Лацио». Корреспондент спросил, верит ли Раньери, что «орлы» могут нарочно проиграть сопернику, чтобы усложнить борьбу «Ромы» за четвертое место. Специалист ответил вопросом на вопрос: «Также как «Лацио» лег под «Интер» в 2010?»

В том сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, опередив «Рому» на два очка.

В Федерации футбола Италии (FIGC) заинтересовались словами Раньери. Прокурор FIGC Джузеппе Пекораро запросил запись с конференции.

В «Лацио» прокомментировали обвинения специалиста.

— Думаем, итальянская лига должна расследовать слова Раньери. Это серьезное заявление. Есть разница между комментарием болельщика и специалиста. Фанат может говорить все, что заблагорассудится, но специалист должен нести ответственность за сказанное. Раньери должен предоставить доказательства, иначе это будет оскорбление. «Лацио» не заслуживает такого отношения, — приводит Football Italia слова представителя «Лацио» Артуро Диаконале.

За четыре тура до конца «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии а, отставая от идущей четвертой «Аталанты» на одно очко.

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