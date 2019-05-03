«Зенит» победил «Ахмат» и поднялся на 4-е место в молодежном первенстве

В 27-м туре молодежного первенства России «Зенит» одержал гостевую победу над «Ахматом» – 3:1.
Таким образом, питерский клуб вышел не 4-е место в турнирной таблице, а команда из Грозного занимает 12-ю строчку.
Молодежное первенство России
27-й тур
«Ахмат» – «Зенит» – 1:3 (1:2)
Голы: Хакиев, 31 – Левин, 20, Князев, 45, Бачинский, 82.
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