Уле-Гуннар Сульшер – о возможном уходе Маты: Решение принимать ему

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о положении испанского хавбека Хуана Маты.
«Мата – фантастический игрок. Решение принимать ему. У нас состоялся разговор, и он прекрасно знает, что я ценю его.
Я был рад, когда он забил в ворота «Челси». Посмотрим, сможет ли Хуан договориться с руководством», – приводит слова Сульшера Sky Sports.
Отметим, что контракт игрока истекает этим летом.
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