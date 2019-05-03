Уле-Гуннар Сульшер – о возможном уходе Маты: Решение принимать ему - Советский спорт
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03 мая 2019 22:55ФутболГичунцев Артур

Уле-Гуннар Сульшер – о возможном уходе Маты: Решение принимать ему

Ранее сообщалось, что полузащитник близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о положении испанского хавбека Хуана Маты.

«Мата – фантастический игрок. Решение принимать ему. У нас состоялся разговор, и он прекрасно знает, что я ценю его.

Я был рад, когда он забил в ворота «Челси». Посмотрим, сможет ли Хуан договориться с руководством», – приводит слова Сульшера Sky Sports.

Отметим, что контракт игрока истекает этим летом.

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