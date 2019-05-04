Фернандо: Постараемся сделать все, чтобы «Спартак» попал в Лигу Европы - Советский спорт
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04 мая 2019 17:30Футбол

Фернандо: Постараемся сделать все, чтобы «Спартак» попал в Лигу Европы

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал победу в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

- В Екатеринбурге всегда сложно играть. «Урал» — хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.

— Этот турнир нужен «Спартаку»?
— Конечно! Мы постараемся сделать все, чтобы туда попасть.

— Вокруг команды сейчас нервная атмосфера, игроки это чувствуют?
— Безусловно. И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем, - приводит слова Фернандо Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».

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