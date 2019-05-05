Моуринью может возглавит «Селтик» - Советский спорт
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05 мая 2019 16:10ФутболСметанникова Дарья

Моуринью может возглавит «Селтик»

Португальский специалист раздумывает над предложением возглавить клуб из Шотландии.

По информации Sky Sport Italia, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил предложение возглавить «Селтик».

Португальский специалист всерьез рассматривает возможность тренировать шотландский клуб. Для Моуринью главная цель – возглавить клуб, где он сможет побеждать.

«Селтик» в субботу оформил чемпионство в Шотландии в восьмой раз подряд и повторил рекорд «Ювентуса» по числу чемпионств подряд.

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