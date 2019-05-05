Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил места в четверке - Советский спорт
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05 мая 2019 19:48ФутболСметанникова Дарья

Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил места в четверке

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре АПЛ и потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча с «Хаддерсфилдом».

«Пропущенного гола можно было вполне избежать. В этом сезоне мы пропустили много таких мячей — с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном», в сегодняшней игре. Нужно над этим поработать и не повторять ошибок в следующем сезоне.

По ходу матча «Хаддерсфилд» постоянно нас прессинговал благодаря поддержке трибун. У нас не шла игра и мы разочарованы, но сейчас надо смотреть в будущее.

Мы не заслужили места в четверке. Мы преследовали лидирующую группу, получали шансы. В лиге идет плотная борьба. Получив свои возможности, мы не сумели их реализовать. Таблица не врет», - цитирует Сульшера BBC.

В заключительном туре АПЛ «МЮ» примет «Кардифф», а «Хаддерсфилд» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Оба матча пройдут 12 мая в 17:00 мск.

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