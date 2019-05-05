«Челси» сообщил об уходе из клуба Кильяна Азара - Советский спорт
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05 мая 2019 20:25ФутболСметанникова Дарья

«Челси» сообщил об уходе из клуба Кильяна Азара

Брат вингера «Челси» перейдет в «Серкль Брюгге».

«Челси» на официальном сайте сообщил об уходе из команды Кильяна Азара. 23-летний полузащитник перейдет в «Серкль Брюгге», за который выступал в нынешнем сезоне на правах аренды.

«Мы благодарим Кильяна за его работу в клубе и желаем ему удачи на следующем этапе карьеры», - говорится в сообщении клуба.

Килья Азар перешел в «Челси» в 2017 году из венгерского «Уйпешта». В текущем сезоне футболист провел 21 матч за «Серкль Брюгге», забив четыре мяча.

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