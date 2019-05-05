Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 21:38ФутболСметанникова Дарья

Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре

«Ростов» на своем поле принимал «Краснодар». Матч закончился вничью – 1:1.

Защитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал итог 27-го тура российской премьер-лиги.

«Наверное, это хороший результат по сегодняшней игре. Первый тайм сыграли не очень хорошо, у нас многое не получалось. Мы проигрывали, игра была непростая, но нам удалось забить и вырвать ничью. Пришло много людей, играли дома. Наверное, это положительный результат с учетом всего сказанного.

«Краснодар» — это отличная команда, которая играет в хороший футбол. Против таких команд играть интересно. Для многих футболистов такие матчи — это в том числе возможность показать свою состоятельность.

Что касается нашего гола, то Рома Еременко исполнил шедевральный пас, а Шомуродов здорово пробил. Жаль, что такие выходы не получались в первом тайме», - сказал Калачев в эфире «Матч Премьер».

После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».

05/05 10:34Футбол
Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео)Вспоминаем самые яркие игры новоиспеченных чемпионов – в хронологическом порядке. Самый последний стал и самым крутым для команды Сергея Семака.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
05/05 16:00Футбол
Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!)Сергею Семаку не привыкать открывать двери в историю. Он единственный побеждал с тремя клубами. А теперь – первый «двухуровневый» чемпион.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
05/05 19:34Футбол
ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую!Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
05/05 21:10Футбол
Карпин отлично работает заменами. Шомуродов вырвал ничью у «Краснодара»Вчистую провалив первый тайм, во втором «Ростов» серьезно прибавил и сумел дожать соперника в самой концовке.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня — чехи, а дальше — чемпионат мира. Страшно? Нам — да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
05/05 12:20Футбол
Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
Новости
21:49 Футбол Валерий Карпин: Еременко превосходит 90% игроков РПЛ
21:38 Футбол Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре
21:30 Хоккей Дубль Кузнецова принес России победу над Чехией в заключительном матче Евтотура
21:23 Футбол «Атлетик» в гостях уступил «Вальядолиду»
21:19 Теннис Звонарева проиграла Коллинс на старте турнира в Мадриде
21:14 Футбол «Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон
21:06 Футбол «Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»
21:02 Футбол «Аякс» выиграл Кубок Голландии, обыграв «Виллем II»
20:57 Футбол «Ростов» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Краснодаром» (видео)
20:50 Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги
20:44 Футбол «Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии
20:36 Футбол Алексей Миллер: Работа Семака – это пособие того, как сделать команду чемпионами за 340 дней
20:31 Футбол «Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром
20:25 Футбол «Челси» сообщил об уходе из клуба Кильяна Азара
20:11 Теннис Циципас стал победителем турнира в Эшториле
20:02 Футбол «Монако» проиграл «Сент-Этьену». Головин провел на поле весь матч
19:52 Баскетбол УНИКС победил «Калев» во втором матче ¼ финала плей-офф
19:48 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил места в четверке
19:40 Художественная гимнастика Солдатова – победительница этапа Мирового вызова
19:31 Футбол Яка Бийол: ЦСКА хотел бы выиграть и испортить праздник «Зениту»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика