Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре

Защитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал итог 27-го тура российской премьер-лиги.
«Наверное, это хороший результат по сегодняшней игре. Первый тайм сыграли не очень хорошо, у нас многое не получалось. Мы проигрывали, игра была непростая, но нам удалось забить и вырвать ничью. Пришло много людей, играли дома. Наверное, это положительный результат с учетом всего сказанного.
«Краснодар» — это отличная команда, которая играет в хороший футбол. Против таких команд играть интересно. Для многих футболистов такие матчи — это в том числе возможность показать свою состоятельность.
Что касается нашего гола, то Рома Еременко исполнил шедевральный пас, а Шомуродов здорово пробил. Жаль, что такие выходы не получались в первом тайме», - сказал Калачев в эфире «Матч Премьер».
После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.
В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».
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