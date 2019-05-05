Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре «Ростов» на своем поле принимал «Краснодар». Матч закончился вничью – 1:1.

Защитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал итог 27-го тура российской премьер-лиги.

«Наверное, это хороший результат по сегодняшней игре. Первый тайм сыграли не очень хорошо, у нас многое не получалось. Мы проигрывали, игра была непростая, но нам удалось забить и вырвать ничью. Пришло много людей, играли дома. Наверное, это положительный результат с учетом всего сказанного.

«Краснодар» — это отличная команда, которая играет в хороший футбол. Против таких команд играть интересно. Для многих футболистов такие матчи — это в том числе возможность показать свою состоятельность.

Что касается нашего гола, то Рома Еременко исполнил шедевральный пас, а Шомуродов здорово пробил. Жаль, что такие выходы не получались в первом тайме», - сказал Калачев в эфире «Матч Премьер».

После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».