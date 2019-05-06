Илкай Гюндоган: В ближайшие несколько лет «Ливерпуль» может завоевать несколько трофеев

«Если «Ливерпуль» наберет так много очков и не выиграет чемпионат, это будет для них одновременно потрясающе и разочаровывающе. Теперь, чтобы стать чемпионом, необходимо набирать более 90 очков. Посмотрим, удастся ли сохранить этот уровень в ближайшие несколько нет. У «Ливерпуля» прекрасный состав. Их результаты показывают, насколько неудобным соперником они являются для других команд. В ближайшие несколько лет они могут завоевать несколько трофеев», - приводит слова Гюндогана Tribal Football.
«Ливерпуль» после 37 туров АПЛ занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 94 очка. У «Манчестер Сити» одна игра в запасе и 92 очка.
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