Илкай Гюндоган: В ближайшие несколько лет «Ливерпуль» может завоевать несколько трофеев - Советский спорт
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06 мая 2019 11:54ФутболСметанникова Дарья

Илкай Гюндоган: В ближайшие несколько лет «Ливерпуль» может завоевать несколько трофеев

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Если «Ливерпуль» наберет так много очков и не выиграет чемпионат, это будет для них одновременно потрясающе и разочаровывающе. Теперь, чтобы стать чемпионом, необходимо набирать более 90 очков. Посмотрим, удастся ли сохранить этот уровень в ближайшие несколько нет. У «Ливерпуля» прекрасный состав. Их результаты показывают, насколько неудобным соперником они являются для других команд. В ближайшие несколько лет они могут завоевать несколько трофеев», - приводит слова Гюндогана Tribal Football.

«Ливерпуль» после 37 туров АПЛ занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 94 очка. У «Манчестер Сити» одна игра в запасе и 92 очка.

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