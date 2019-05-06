Юрий Семин: Денисов? Ничего не могу сказать по нему Ранее сообщалось, что игрок уже две недели пропускает тренировки.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о конфликте с полузащитником Игорем Денисовым.

«Денисов? Ничего не могу сказать по нему. Когда будет что рассказать, я скажу», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, в последний раз 34-летний хавбек выходил на поле 3 апреля в первом полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом» (2:2).