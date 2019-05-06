Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде - Советский спорт
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06 мая 2019 18:23ФутболГичунцев Артур

Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде

Встреча состоится 9 сентября.

Футболисты сборной России проведут домашний матч с командой Казахстана в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной в своем Twitter.

Напомним, встреча пройдет в рамках 6-го тура квалификации Евро-2020.

Отметим, что во втором туре подопечные Станислава Черчесова разгромили сборную Казахстана со счетом 4:0.

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