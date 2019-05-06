Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку «Ливерпуля» перед матчем с «Барселоной»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а также хавбек «красных» Алекс Окслейд-Чемберлен не принимали участия в сегодняшней тренировке, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что оба футболиста занимались отдельно от команды. Однако, оба смогут принять участие в матче с «Барселоной».
Напомним, ответный поединок ½ финала Лиги чемпионов состоится завтра, 7 мая и пройдет на «Энфилде». Начало игры – 22.00 мск.
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