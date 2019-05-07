Гвардиола – про гол Компани: Я сказал: «Не стреляй, Винни, не стреляй!» - Советский спорт
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07 мая 2019 07:32ФутболСметанникова Дарья

Гвардиола – про гол Компани: Я сказал: «Не стреляй, Винни, не стреляй!»

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лестер» в домашнем матче 37-го тура АПЛ – 1:0.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итог матча с «Лестером», а также сообщил, что не ожидал увидеть гол от Венсана Компани.

«Я сказал: «Не стреляй, Винни, не стреляй! Мы собираемся с Компани взять пиво вместе и решить, что лучше особенно для клуба. Когда он в хорошей форме, он невероятный центральный защитник. Он настоящий защитник, он большой лидер.

Осталась одна игра, нам будет так же тяжело, как и с «Лестером». Будем играть в гостях, видели, как хорошо «Брайтон» действовал с «Арсеналом». Но всё в наших руках. Не стоит забывать, что могли отставать от «Ливерпуля» на 10 очков, если бы уступили им дома. Отставали на семь очков, а теперь за тур до окончания всё в наших руках.

Увидим, будет ли «Брайтон» глубоко защищаться или будет больше атаковать. Надеюсь, сыграем так, чтобы завоевать чемпионство. Многие люди и СМИ ожидали, что «Ливерпуль» будет первым. В конечном итоге мы здесь, и мне жаль их, потому что всё в наших руках», - приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» вернулся на первое место в таблице чемпионата страны, набрав 95 очков. Отметим, что отрыв от «Ливерпуля» составляет одно очко.

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