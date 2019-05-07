Николай Комличенко: Перейти в «Реал»? Пока это из серии сюрреализма

Нападающий Комличенко в текущем сезоне установил рекорд чемпионата Чехии, забив 26 голов. Россиянин поделился планами на будущее.
«Мечтаю попасть в «Реал». Но пока это из серии сюрреализма. Слежу ли я за своим ценником? Не захожу и не проверяю каждый день. Если появится новость, могу зайти и почитать, но не более. Спокойно к этому отношусь.
В будущем не исключаю, что такой могу вернуться в «Краснодар». Почему бы и нет? Нужно только посмотреть на ситуацию. Не знаешь, где окажешься завтра.
Пока сезон не закончился, не стоит думать о других командах. Это только мешает. Сейчас сосредоточен только на «Младе», - цитирует Комличенко «Р-Спорт».
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